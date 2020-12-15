مجلس المرأة السّوريّة: سوريّا بحاجة لدستور يُمثّل كافّة السّوريّين

بهدف مناقشة القوانين السياسية والدستورية والعلاقات بين القانون والمجتمع نظّم مجلس المرأة السورية محاضرة في البيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه.

المحاضرة ألقيت من قبل الإدارية في مكتب علاقات مجلس المرأة السورية مكّية حسو، ونوّهت إلى تعريف المبادئ فوق الدستورية التي تحتاجها سوريا، كالقواعد الدستورية التي تعطى بوصفها قواعد تمسّ قضايا كبرى ومصيرية، وذات أبعاد استثنائية في الدولة، وتتعلّق بحقوق ومصالح ومستقبل كل فئات الشعب دون استثناء.

وبيّنت مكّية حسو كيفية المحافظة على أمن واستقرار سوريا عبر حماية وضمان حقوق وحريات الأقليات في الدستور، وذكرت بعض المبادئ فوق الدستورية التي تحتاجها سورية وتتضمن /ضمان الحقوق والحريات– تحصين النظام السياسي وضمان عودة الاستقرار- حماية أسس النظام الديمقراطي- حماية العقد الاجتماعي/.

وأكّدت مكّية حسو بأنّ الواقع الحالي في سورية يحتاج لصياغة دستور يحمي حقوق كافة المكونات والأطياف ويمثّل كافة السوريّين، ويصاغ بأيادي سوريّة.

(ك إ/ م ح)

ANHA