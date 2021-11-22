مجلس المرأة الحرة يدين جريمة الاعتداء على طفلة في بلدة كفر نايا بالشهباء

شهدت مقاطعة الشهباء في الـ 13 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، جريمة اعتداءٍ جنسي مروعةً، ارتكبت بحق طفلة من قبل شخص مجهول الهوية، بعد خطفها واغتصابها ورميها على جانب الطريق.

وفي هذا الصدد، أصدر مجلس المرأة الحرة بياناً، استنكر فيه الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الطفلة، وأعلن تضامنه مع عائلة الطفلة، مشدداً على الإسراع في إلقاء القبض على مرتكب الجريمة وتمثيله أمام المحكمة.

وأكد البيان الذي قرئ من قبل عضوة لجنة العدالة لمجلس المرأة الحرة في الشهباء، سميرة عصمت، أن العنف ضد الطفل والمرأة ارتفع وبشكل متزايد، مشيراً إلى أن العنف شكّل حاجزاً أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام.

واستذكر البيان، ما شهدته بلدة كفر نايا في مقاطعة الشهباء، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، المصادف لـ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في الـ 25 نوفمبر الجاري، من جريمة الاعتداء الجنسي بحق طفلة لم تتجاوز الـ 3 أعوام، من قبل رجل مجهول الهوية بعد اختطافها واغتصابها ومن ثم رميها بين الأراضي الزراعية في البلدة.

وأشار البيان إلى أنها سياسة ممنهجة يتبعها المجتمع الذكوري. وأعرب مجلس المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء، عن كامل تضامنه مع عائلة الطفلة، وطالب الجهات المعنية بالإسراع في تقصي الجريمة وإلقاء القبض على المجرم ومحاسبته وفق القانون، داعياً إلى إنزال أشد العقوبات بحقه، حال القبض عليه.

ودعا مجلس المرأة الحرة في بيانه، أهالي مقاطعة الشهباء إلى التصدي لكافة أشكال ومظاهر العنف الذي يمارس بحق المرأة والطفل.

(كروب/ي م)

ANHA