مجلس المرأة الحرة يدين الاحتلال التركي لعفرين في الذكرى الرابعة لبدء الهجمات

بحلول الذكرى الرابعة لبدء هجمات دولة الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، تجمعت العشرات من عضوات مجلس المرأة الحرة وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في مقاطعة الشهباء، أمام مبنى دار المرأة الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

حمل الحضور أعلام مجلس المرأة الحرة، ويافطات كتب عليها "بروح القديسات المناضلات وشعب عفرين سنحرر عفرين"، و"حان وقت الحرية".

وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، شيرين عليمو، جاء في مستهله "سنوات مرت والأزمة البنيوية والذهنية الرأسمالية والديكتاتورية في العالم والشرق الأوسط ما زالت مستمرة وما زالت سياسة الإقصاء والمجازر والإبادات العرقية والثقافية سياسة ممنهجة على كافة الشعوب".

دولة الاحتلال التركي تعمق الأزمة السياسية

وأضاف: "وما زالت قوى الهيمنة التي فرضت على المنطقة تقوم بكل ما تملك من قوة بمحاولات الصهر والإبادة الثقافية والجسدية وعلى رأسهم الدولة الاحتلالية التركية الفاشية واستمرارية منها في عرقلة تحقيق الحل السياسي وتعميق الأزمة".

وواصل البيان: "وذلك عبر قيامها بعدة عمليات احتلالية وجرائم حرب بحق كافة شعوب المنطقة وتحت مسميات عدة بما يسمى درع الفرات في عام 2016على مناطق الشهباء من جرابلس إلى إعزاز والباب، وما يسمى غصن الزيتون في عام 2018، في عفرين والتي هدفت إلى إنهاء الوجود الكردي في المناطق الحدودية وعملية ما يسمى نبع السلام في عام 2020".

الأمة الديمقراطية سيكون الجواب التاريخي في وجه الأزمة البنيوية

كما أكد البيان أن الدولة التركية الإرهابية انتهجت وتنتهج سياسة الإقصاء بحق كافة الشعوب وترتكب جرائم بحقهم لإعادة أطماع أجدادهم العثمانيين وضرب الاستقرار الذي تتمتع به مناطق الإدارة الذاتية، محاولة منها منع تطور مشروع الأمة الديمقراطية، والذي سيكون الجواب التاريخي في وجه الأزمة البنيوية وإنهاء الفوضى وأجواء الصراع والحرب وسيكون عودة التاريخ إلى مجراه والذي يعكس سياق الصدمات والصهر القائم ممهد السبيل أمام السلام والعيش المشترك.

وأشار البيان إلى جرائم دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، "لقد مرت عدة سنوات على احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لمناطق من الشهباء وعفرين، كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين، وغيرها من الأراضي السورية حيث حل الخراب والدمار والويلات والسلب والنهب والخطف والقتل والاغتصاب والتهجير وتغيير الهوية والتغيير الديمغرافي وجميع هذه الأشكال الإجرامية التي جمعتها الدولة التركية الفاشية كانت أمام وبمشاركة قوى الهيمنة العالمية".

تصعيد النضال لدحر الاحتلال

شدد بيان مجلس المرأة الحرة لمقاطعة عفرين، "مع اقتراب الذكرى السوداء الرابعة لاحتلال منطقة عفرين، وسعياً منا نحن نساء في مقاطعة الشهباء سنصعد من نضالنا وتكاتفنا حتى دحر الاحتلال بكافة أشكاله حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة، وتمسكاً منّا بوحدة الشعوب وصون حقوق كافة المكونات".

كما أدان البيان صمت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقوى الفاعلة، حيال ما تفعله الدولة التركية، ودعت تلك الأطراف ألا تكون شريكة في هذه المأساة والممارسات والتحرك وإبداء موقف حازم ضد السياسات الإجرامية التي ترتكب بحق الكرد، وكافة شعوب المنطقة".

(ي م)

ANHA