مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء يستنكر العزلة وجرائم تركيا بحق المعتقلين السياسيين

وتجمع اليوم الثلاثاء، العشرات من أعضاء مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء وممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، أمام مجلس ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، حاملين أعلام مجلس المرأة الحرة للشهباء ومؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين، ويافطات كتب عليها "حان وقت الحرية"، "كونوا صوت السجون".

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، نازلية علي، أما باللغة العربية فقرأته عضوة مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، جيهان كوسا.

وأشار البيان إلى الأزمة البنيوية الحادة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي ومحاولاته للتغلب عليها عن طريق القيام بالإبادات الجماعية ونشر الفوضى وإشعال الحروب بشتى أنواعها.

مشيراً إلى أن الدول الرأسمالية والديكتاتورية تحالفت ضد قائد الحرية والديمقراطية وضد كل المعتقلين في سجون الفاشية التركية، عبر فرض العزلة المشددة وانتهاك الحقوق وسيادة القانون، مبيّناً أن سياسات الدولة التركية الفاشية ومحاولاتها لتشتيت المجتمعات تأتي عبر تصعيد العنف الممنهج الذي وصل إلى حد الإبادة من خلال سياسة رجعية ضد إنجازات الثورة وضد الشعب الكردي وضد مشروع الأمة الديمقراطية.

ولفت البيان الانتباه إلى أن الاحتلال التركي، بسياسة ممنهجة وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقوم بالمؤامرات بشتى السبل لتضييق الخناق على الإدارة الذاتية بإغلاق المعابر وزرع الفتن، واتباع سياسات الابتزاز وسياسة الترهيب بحق المدنيين والقيام بأعمال عدائية من خلال الغارات التركية التي تستهدف المدنيين والسياسيين والإداريين.

واستطرد البيان قائلاً: "لقد خلق نهج القائد أملاً كبيراً لدى كافة المكونات والشعوب في الشرق الأوسط والعالم، ونحن مكونات مقاطعة الشهباء اتخذنا فكر وفلسفة القائد منهجاً لحريتنا وكرامتنا"، مشدداً على أن الوقت قد حان لمحاسبة قوى الإبادة الجماعية والذهنية الديكتاتورية، وأضاف مؤكداً "لن نقبل ولن نرضخ لمثل هذه السياسات ونجدد تصميمنا على تصعيد النضال على خط المقاومة".

واستنكر البيان "كافة الانتهاكات التي تحصل، من مجازر وإبادات وعزلة على قائدنا الأممي القائد عبد الله أوجلان"، مطالباً "المنظمات الإنسانية والحقوقية والقانونية والدولية بالتحرك الفوري، وعلى لجنة مناهضة التعذيب القيام بواجبها لوقف السياسات العدائية والإرهابية بحق أهلنا وبحق كافة المقاومين".

(س ر)

ANHA