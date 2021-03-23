مجلس المرأة العلوية: لا نعترف بقرار الانسحاب من اتفاقية استنبول

وأصدر مجلس المرأة في الجمعية العلوية الديمقراطية) (DAD) بيانًا بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، وقال البيان إن "الانسحاب من الاتفاقية مخالف لإرادة المرأة ويتطلب الإدانة".

وأضاف البيان أن اتفاقية استنبول التي تضم 34 دولة أوروبية لها الحق في الحماية من العنف والاعتداء، وقال: "الانسحاب يعتبر انتهاكًا للحقوق، وصفعة لإرادة المرأة، وإلغاؤها جريمة ضد المرأة".

إننا في مجلس المرأة في الجمعية العلوية الديمقراطية لن نعترف بهذا القرار ولن نتنازل عن الدفاع عن الحق وعن حياتنا وحقوقنا وقرارتنا، واتفاقية استنبول لنا.

لذلك، نقول للذين يخشون من اتفاقية استنبول إننا النساء العلويات سنكثف نضالنا من أجل الحقوق والحقيقة وسنكون أكثر حرية.

(س و)