مجلس المنطقة الغربية في دير الزور يدين هجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أدلى مجلس المنطقة الغربية بدير الزور اليوم ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما.

وقرئ البيان أمام مبنى مجلس المنطقة الغربية في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي من قبل عضو لجنة الثقافة والفن بالمنطقة الغربية، عبود العران بحضور ممثلي وممثلات اللجان في المنطقة الغربية وممثلي المجالس المحلية وأهالي المنطقة.

وجاء في مستهل البيان "باسم مجلس المنطقة الغربية بدير الزور ندين ونستنكر اعتداء وقصف الاحتلال التركي الوحشي لمناطق شمال وشرق سوريا وضرب وقصف المنشآت الطبية والصحية وضرب البنية التحتية واستهداف القيادات والرموز الوطنية".

وطالب البيان المنظمات الإنسانية بوضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تحدث أمام مرأى العالم أجمع.

واختتم المجلس بيانه بالقول "نرفع صوتنا للعالم بأننا يد بيد للتصدي للمؤامرة التي تحاك ضدنا ونعاهد على السير على خطا شهدائنا حتى تحقيق النصر".

(ع ع/ف)

ANHA