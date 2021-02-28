مجلس الخط الشرقي في دير الزور يناقش آلية عمله في أول اجتماع له

وبعد عقد الاجتماع التأسيسي لمجالس المناطق في ريف دير الزور، بدأت المجالس بوضع آلية عمل المجالس.

وفي هذا السياق عقد، اليوم، مجلس الخط الشرقي لريف دير الزور الممتد من أبو حمام إلى الباغوز الاجتماع الأول الذي حضره أعضاء المجلس، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو منسقية دير الزور حسن كوجر كلمة، بارك في بدايتها تشكيل المجالس، وتطرق إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة، وخاصة هجمات جيش الاحتلال التركي، ومحاولة الخلايا التابعة لحكومة دمشق والاحتلال التركي خلق فتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وتطرق إلى الحديث عن الوضع السياسي وعن الصراعات التي تدور في المنطقة ومساع الاحتلال التركي وحكومة دمشق إفشال مشروع الإدارة الذاتية.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى عمل لجان المجلس وآليته، وفق اختصاصاتها، وأكد كوجر أن هذه اللجان ستكون على تواصل وتنسيق مع هيئات المجلس التنفيذي في دير الزور.

المداخلات خلال الاجتماع تطرقت إلى مدى تضرر البنية التحتية في المنطقة بسبب الهجمات التي شنها المرتزقة على المنطقة، مؤكدة ضرورة تسخير الجهود للرقي بالمستوى الخدمي والاجتماعي في المنطقة، وأشادت بدور المجالس ولجانها، وعملهم على الرغم من محاولة بعض الأطراف عرقلة العمل، وإفشال المشاريع.

(ف ع/د ج)

ANHA