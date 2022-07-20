مجلس الجرحى: سنضحي بما تبقى من أجسادنا في سبيل حرية شعبنا

وبحسب البيان الختامي لاجتماع مجلس جرحى شمال وشرق سوريا فقد تم مناقشة اعمال المؤسسة للعامين الماضيين. كما تم التطرق الى التهديدات ضد المنطقة:" لقد تعهدنا بصفتنا مجلس جرحى شمال وشرق سوريا ان نقف بكل قوتنا ضد الدولة التركية الفاشية وهجماتها. وسنفدي بما تبقى من أجسادنا من اجل حرية شعبنا. سننفذ واجبنا بكل اخلاص حتى النهاية. وسننفذ عهدنا للشهداء وشعبنا حتى تحقيق النصر."

كما بارك المجلس الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، وأضاف:" ان ثورة 19 تموز أصبحت متنفساً واملاً للنساء واللواتي انضممن دون تردد الى الثورة ولعبن دوراً كبيرا فيها."

واضاف :" لقد أصبحت YPJ مثالاً للشجاعة والمقاومة في الحرب ضد داعش. قضوا على مرتزقة داعش من كوباني الى الباغوز. لقد قاومت قواتنا، وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية بروح فدائية ضد الهجمات في الجبهات من اجل حماية شعبها وارضها. ان ثورة 19 تموز تمثل الإدارة الذاتية. لقد أصبحت عنواناً للديمقراطية من اجل جميع المكونات وكافة الشعوب المضطهدة. سننتصر باردة شعبنا وبفكر القائد اوجلان."

ANHA