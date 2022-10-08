مجلس الإدارة الذاتية لشنكال: على العراق وضع حد لهجمات الاحتلال التركي وحماية سيادته

شنت طائرات دولة الاحتلال التركي غارات جوية على سردشت بجبل شنكال، أول أمس، في هذا الصدد، أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال يوم أمس بياناً شجبت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شنكال وطالب العراق بالوقوف في وجه هذه الهجمات والقيام بواجبه.

جاء البيان على لسان الرئيس المشترك لمجلس دوغور حاجي حجام الذي شجب في بداية البيان الاعتداءات على شنكال وجنوب كردستان وغربها، وقال: "ولدنا هنا ونحن جزء من العراق لكن العراق حتى الآن لم يقبلنا كمواطنين ولم يهتم بنا، حتى الآن تهاجم دولة الاحتلال التركي أراضي العراق في كل مكان، وتستهدف السكان المدنيين وتنتهك سيادة البلاد، ندعو السلطات العراقية لتحمل المسؤولية ووقف هذه الهجمات".

أضاف البيان: "نحن المجتمع الإيزيدي، تعرضنا للإبادات أمام مرآى العالم كله، ولم يهتم بنا أحد أو يلتفت إلينا، إلى الآن نحن هدف لهجمات دولة الاحتلال التركي، ويستوجب علينا منع هذه الهجمات".

شدد البيان "نحن أهالي شنكال والمجتمع الإيزيدي، قمنا بتنظيم أنفسنا وبنينا قواتنا الدفاعية، ولن نتخلى عن هذا الخط، وسوف نتمسك بهذه الفكرة حتى النهاية ونواصل نضالنا".

(ف)