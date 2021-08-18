مجلس الإدارة الذاتية في شنكال يكشف هويات شهداء القصف التركي على شنكال

وقصفت طائرات جيش الاحتلال التركي يوم أمس مشفى قرية سكينية في شنكال، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ومقاتلي وحدات مقاومة شنكال.

واصدر مجلس الإدارة الذاتية في شنكال بياناً كتابياً كشفت فيه هوية عدد من الشهداء.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشنكال: "أسفرت الهجمات عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. منذ يوم أمس نواصل مساعينا من أجل معرفة هوية الشهداء والمصابين، إلا استمرار القصف المكثف أدى إلى تأخر الكشف عن الجثامين ومعرفة هوياتهم".

وبحسب بيان مجلس الإدارة الذاتية في شنكال فقد اسفر الهجوم عن استشهاد 8 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين. ومن بين الشهداء 4 من مقاتلي وحدات مقاومة شنكال مما كانوا يتلقون العلاج في المشفى، بالإضافة إلى استشهاد 4 من أعضاء الطاقم الطبي في المشفى ممن كانوا يخدمون المجتمع الإيزيدي.

والشهداء الذين استشهدوا جراء القصف هم كل من:

حميد سعدون (قيران سيبا)، مقاتل وحدات مقاومة شنكال.

خضر شرف (بير خضر)، مقاتل وحدات مقاومة شنكال.

رامي السالم (روني)، مقاتل وحدات مقاومة شنكال، من المكون العربي من أهالي منطقة البعاج.

ميتم خضر خلف (سرهد زمار)، مقاتل وحدات مقاومة شنكال.

علي رشو خضر، من الطاقم الطبي.

سعدو إلياس رشو، من الطاقم الطبي.

حجي خضر، من الطاقم الطبي.

مخلصة سيدار، من الطاقم الطبي.

(ك)