مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال يؤكد التزامه بوحدة العراق ويدعو الأخير للاعتراف به

انطلقت صباح الجمعة في قضاء شنكال فعاليات المؤتمر الرابع لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية - شنكال تحت شعار “الإدارة الذاتية تمثل جسراً للوصول إلى الحرية”، وبمشاركة 250 عضو/ة من مختلف الشرائح الاجتماعية في شنكال، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الإيزيديين من روسيا وأوروبا.

وحضر المؤتمر شخصيات مسيحية وشيعية كضيوف في المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة جميع مكونات شنكال، ويهدف المؤتمر في الدرجة الأولى لأن يكون شنكال نموذجاً لحل جميع الخلافات في المناطق العراقية الأخرى، وفي هذا السياق أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية البيان الختامي للمؤتمر حيث جاء فيه:

"قبل كل شيء يجب قراءة الأحداث الجارية حول العالم بشكل جديد، حيث تم عقد اجتماع لحلف الناتو، وانتخاب رئيس جديد في إيران بالإضافة إلى العديد من الأوضاع التي تمر بها المنطقة، كما أن العراق على أبواب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، كل هذه الأحداث لها تأثير على شنكال، كونه جزء من السياسات الجارية في المنطقة، وانعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة مهم جداً بالنسبة للمجتمع الإيزيدي، خاصة وأن جميع القوى في المنطقة تحاول استغلال الفرص لفرض نفوذها في المنطقة في خدمة الأجندات الخاصة بها.

الإدارة الذاتية حق للإيزيديين

المؤتمر الرابع للإدارة الذاتية كان مهماً في هذه المرحلة السياسة التي تمر بها الشرق الأوسط، الأهم من كل القرارات هو الإصرار على تحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، واتخذ هذا القرار من قبل ممثلي الإيزيديين الذين حضروا المؤتمر الرابع حيث كان هناك مشاركة واسعة من جميع مكونات شنكال وأوروبا وروسيا، وعلى هذا الأساس طالبوا الحكومة العراقية والعالم الاعتراف بإدارة شنكال.

على الحكومة العراقية أن تعلم بأن الإدارة لا تنوي تقسيم الأراضي العراقية كما تروج بعض القوى السياسية في العراق وإقليم كردستان بل تحمي السيادة الوطنية لشنكال وتطرح حلاً ونموذجاً جديداً للعراق أجمع وهذه الحقوق يكفلها الدستور العراقي ويحق للإيزيديين بناء وتنظيم أنفسهم.

اتفاقية 9 تشرين الأول إبادة جديدة

تطرق المؤتمر بشكل مفصل إلى الاتفاقية التي أبرمت بين بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني في التاسع من تشرين الأول 2020، والتي لا تخدم أبناء المجتمع الإيزيدي بل تهدف إلى نسف الإدارة الذاتية التي تحقق في شنكال بدماء الشهداء، كما أن هذه الاتفاقية بمثابة إبادة جديدة بحق الإيزيديين ولكن هذه المرة تحت اسم القانون.

آسايش إيزيدخان حامي الإيزيديين

في هذه المرحلة التي يمر بها الشرق الأوسط وخاصة في العراق، حيث لا يمكن الاستغناء عن الحماية الجوهرية، وهناك مخاوف على أبناء المجتمع الإيزيدي ولمنع تكرار المجازر السابقة لا يمكننا تسليم إرادتنا إلى أي قوة أخرى، وحاولت العديد من القوى في العراق إنهاء آسايش ايزيدخان، لكننا لم نتخلى عن هذه القوة لأنها تحمي شنكال من الداخل، كما أن وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة - شنكال يقومون بحماية المنطقة من أي خطر، وسنسعى إلى تقوية هذه القوات العسكرية التي حررت وتحمي الآن شنكال والعراق من أي خطر.

كفى للاعتقالات

تطرق المؤتمر أيضاً إلى وضع الإيزيديين في مخيمات الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع المخيمات الأخرى حول العالم، فهؤلاء النازحون في المخيمات أصبحوا في الحقيقة معتقلين بعد فرض الحصار عليهم، وندعو جميع الإيزيديين النازحين للعودة إلى شنكال وبناءها من جديد لأن حرية الإيزيديين مرتبطة بحرية شنكال.

هذا المؤتمر هو بمثابة اتحاد الإيزيديين للعمل وتنظيم أنفسهم تحت مظلة الإدارة الذاتية، ولتقوية الإدارة الذاتية تم توسيع عدد أعضاء مجلس الإدارة الذاتية، كما أن أبناء المكون الشيعي انضموا إلى هذه الإدارة ليمثلوا المكون الشيعي، وهذه خطوة مهمة في عمل الإدارة الذاتية التي أصبحت نموذجاً للحل في العراق.

كما أنه يجب أن يتم الاعتراف بهجمات داعش على شنكال بأنه إبادة جماعية، وسيتم العمل بشكل مكثف من أجل الاعتراف الدولي بهجمات داعش على شنكال على أنها إبادة جماعية والاعتراف بالإدارة الحالية لشنكال.

ومنذ سنوات نعمل في الإدارة الذاتية للوصول إلى حقوق المجتمع الإيزيدي ولتحقيق الإدارة الذاتية والاعتراف بها، ويعود الفضل لجميع أعضاء المجلس في قضاء شنكال الذين عملوا ليلاً نهاراً في خدمة شنكال".

(سـ)

ANHA