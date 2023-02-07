مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال يدعو الإيزيديين لمساعدة ضحايا الزلزال

أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية ومؤسسة عوائل الشهداء في شنكال بياناً كتابياً بخصوص الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وشمال وشرق سوريا، دعا فيها المجتمع الإيزيدي لتقديم المساعدة لذوي ضحايا الزلزال.

وجاء في البيان إن "الشعب الكردي وأصدقاء الإيزيديين يمرون بأيام مؤلمة ونقدم العزاء لأهالي الضحايا وللشعب الكردي ونشاركهم مصابهم الأليم، نرى أن شعبنا عانى من كارثة ونحن نمر بأيام صعبة ومؤلمة، باسم أهالي شنكال، نود أن نعرب عن تعازينا لجميع أبناء شعبنا، ونتمنى الشفاء لجميع الجرحى، وندعو المجتمع الإيزيدي بأسره في كل مكان وأصدقائنا والجميع لمساعدة ضحايا الزلزال حسب قدراتهم".

(م ش)