مجلس الإعلام الرقمي: حملة DelistPKKnow أظهرت أن PKK حركة شعبية عالمية

أطلق المجلس الإعلامي الرقمي في كردستان في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 27 تشرين الثاني الجاري حملة هاشتاغ على منصات التواصل الافتراضي تحت "حزب العمال الكردستاني هو الشعب ولا يمكن حظر الشعب"، وتطالب بإزالة اسم PKK من قائمة "المنظمات الإرهابية".

واليوم أصدر المجلس بياناً إلى الرأي العام، أكد من خلاله أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في الحملة التي انطلقت بالتزامن في أكثر من 30 دولة. وشارك الكرد وأصدقاؤهم بأكثر من 221000 مشاركة على Twitter وحده.

وجاء في البيان: "حزب العمال الكردستاني هو الشعب، فلا يمكن حظر الشعب"، أطلقنا بصفتنا مجلس الإعلام الرقمي في كردستان حملة #DelistPKKnow، والتي بدأناها تحت شعار "حزب العمال الكردستاني هو الشعب، ولا يمكن حظر الشعب"، وتحولت إلى انتفاضة عالمية ضد الظلم.

شارك أكثر من مائة ألف شخص في حملتنا هذه والتي انطلقت بالتزامن في أكثر من 30 دولة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتوتير".

وتابع بأن الحملة تحولت إلى انتفاضة عالمية ضد الظلم "الحملة التي أطلقناها باسم مجلس الإعلام الرقمي في كردستان #DelistPKKnow تحت شعار "حزب العمال الكردستاني هو الشعب، لا يمكن حظر الشعب" تحولت إلى انتفاضة عالمية ضد الظلم.

بالإضافة إلى المشاركة الحماسية والقوية للشعب الكردي، دعمنا أيضاً ممثلو العديد من قطاعات المجتمع المدني وانضموا إلى حملتنا لإنهاء الحظر غير القانوني على حزب العمال الكردستاني وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

البيان أكد أن الحملة أظهرت أن حزب العمال الكردستاني هو حركة شعبية ليس فقط للكرد فقط، وأفاد "لقد أظهرت دعوة DelistPKKnow مرة أخرى وبوضوح أن حزب العمال الكردستاني هو حركة شعبية. ليس فقط للشعب الكردي، وإنما جميع شعوب العالم تتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وتحتضن حزب العمال الكردستاني.

تم إطلاق الدعوة لرفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني من خلال هاشتاغ #DelistPKKNow؛ حيث كانت الدعوة في مناطق مثل تركيا والعراق وروسيا وألمانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا من أهم وأكثر المواضيع تداولاً، وهذا يؤكد لنا أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني لن يكون دائماً ولن يستمر.

شارك الكرد وأصدقاؤهم بأكثر من 221000 مشاركة على Twitter وحده، مما جعله في المرتبة السابعة على جدول الأحداث المتداولة في العالم، نعم صرخت شعوب العالم وأصدقاء الكرد في وجه الدولة التركية الفاشية بأن "حزب العمال الكردستاني هو الشعب، ولا يمكن حظر الشعب!"

وقال البيان أيضاً أن حملتهم عززت الروح المعنوية للاحتجاجات والمسيرات في الشوارع ووصل النضال إلى شرائح واسعة من المجتمع "حملة النضال من أجل العدالة وسيادة القانون الذي أطلقناه #DelistPKKNow المفروض ضد حظر حزب العمال الكردستاني عزز الروح المعنوية للاحتجاجات والمسيرات في الشوارع ووصل النضال ضد حظر حزب العمال الكردستاني إلى شرائح واسعة من المجتمع، أظهر الشعب الكردي وأصدقاؤه في وسائل الإعلام الرقمية وفي الشوارع أن الحظر المستمر على حزب العمال الكردستاني غير مقبول ولن يتم قبوله"

مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني أحيا بدروه جميع النشطاء الذين تفاعلوا في وسائل الإعلام الرقمية وفي الميدان طوال الفترة ما بين 26 إلى 27 تشرين الثاني.

واختتم بيانه بأن حزب العمال الكردستاني هو حركة حرية تضم ملايين الأشخاص وهي المنظمة الأكثر شرعية للشعب الكردي والتي لم يعد من الممكن تجاهلها. سنواصل كفاحنا لإنهاء الحظر غير القانوني على حزب العمال الكردستاني من قبل القوى الدولية وسنستمر في كفاحنا حتى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات الإرهابية".

بالنسبة لنا مطلب #DelistPKKnow هو الآن علم عدالة الشعب الكردي وأصدقائه ضد الفوضى الدولية. نجدد وعدنا بأن نرفع هذا العلم دائماً وندعو الجميع للقتال تحت مظلة مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني كما نقول ونصرخ في جميع حملاتنا:

حزب العمال الكردستاني هو الشعب و لا يمكن حظر الشعب!"

(سـ)