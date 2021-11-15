مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني يطلق حملة هاشتاك لإزالة اسم PKK من قائمة الإرهاب

أصدر مجلس الإعلامي الرقمي الكردستاني بياناً تضمن أهداف الحملة وتاريخ إطلاقها.

وجاء في البيان:

"إن النضال التحرري الكردستاني المستمر منذ 43 عاماً بروحه الأممية، يبقى أمل شعب كردستان وشعوب الشرق الأوسط والعالم في الحرية.

بعد تقسيمها إلى أربعة أجزاء بموجب اتفاقية سايكس بيكو، تعرضت كردستان للنهب من قبل القوى الاستعمارية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الدولة التركية، مستهدفة الإبادة الجماعية الثقافية والجسدية للكرد؛ لم يستكن الكرد للظلم والاضطهاد الممارس ضدهم على أرضهم التي يعيشون عليها منذ عشرات آلاف السنين، وانتفضوا على الدوام ضد الطغاة والمستعمرين، وقد وصلت الانتفاضة الأخيرة يومنا هذا بقيادة حزب العمال الكردستاني (PKK).

لقد قام حزب العمال الكردستاني بتحديث نفسه على ضوء نموذج العصرانية الديمقراطية الذي وهبنا إياه القائد عبد الله أوجلان، الذي يعيش في ظروف عزلة شديدة منذ 21 عاماً، وكرس نضاله لخدمة كل الشعوب المظلومة والمضطهدة.

كما أثبت هذا النضال من خلال ثورة روج آفا، كيف وصل النضال التحرري النسوي والحياة البيئية الى جانب النضال لأجل حرية الشعوب، لأكبر قوة تحررية ذاتية تعتمد على نفسها.

لقد تم حظر النضال المشروع لحزب العمال الكردستاني (PKK) بحادثة اغتيال رئيس الوزراء السويدي الراحل أولوف بالمه، تلك الحادثة التي اتضحت مؤخراً بأنها كانت مؤامرة مدبرة من قبل القوى الظلامية؛ وبموجب ذلك الحظر تم تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إجرامية لا تعترف بالحقوق والحريات العامة للإنسان، وتمت محاولة منع وعرقلة كل أنشطتها وفعالياتها...ولكن كما هو الحال مع كل قضية عادلة، فلا بد للحق أن يظهر، فقد نما حزب العمال الكردستاني خلال السنوات الأخيرة ووصل إلى مستوى لا يمكن لأية قوة تجاهل حقيقته، تحوّل حزب العمال الكردستاني إلى قوة شعبية وذو طابع عالمي وأصبح الشعب نفسه حزب العمال الكردستاني، كما عرف العالم حقيقة حزب العمال الكردستاني (PKK)، وقد بات هذا الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني بلا معنى تماماً في نظر الشعوب.

نعلن نحن في مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني نضالنا المشروع ضد الظلم الذي تعرض له حزب العمال الكردستاني من خلال حظر نشاطاته وفعالياته، وسنتشرف بمشاركاتكم إيانا هذا النضال الهادف إلى إزالة الحظر المفروض على حركة الحرية، ندعوكم إلى النشاط التاريخي من أجل إزالة الحظر عن حزب العمال الكردستاني.

حزب العمال الكردستاني هو الشعب، والشعب لا يمكن حظره".

وبحسب البيان تنطلق الحملة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2021 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت بروكسل و الـ 20:00 بتوقيت آمد (كردستان).

كما نوه مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني إلى أنه سوف يعلن عن الهاشتاك الخاص بالحملة وجميع التفاصيل الأخرى عبر عناوين الوسائط الرقمية الخاصة بالمجلس.

(ك)

ANHA