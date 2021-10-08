ودعا مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، في بيان أصدره اليوم، للانضمام إلى حملة هاشتاغ على منصة الإعلام الرقمي باسم " الحرية ستنتصر" في ذكرى ‏المؤامرة الدولية التي نفذت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول.‏

وجاء في البيان الصادر بصدد الحملة ما يلي:‏

‏" باسم مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، سنطلق حملة الهاشتاغ على جميع منصات الوسائط الرقمية في ذكرى ‏المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان حيث تم إخراجه من سوريا آنذاك، وستبدأ الحملة يوم 8 تشرين الأول، الساعة ‏‏20:00 وفق توقيت آمد.‏

سندير حملتنا تحت شعار "الحرية ستنتصر" كما نشرنا دعوات للدعم والمساندة في كافة أرجاء العالم، وقد لقي سعار" ‏الحرية ستنتصر " في ثلاثون دولة.‏

كما قدم 791 سياسي، برلماني، كاتب، مؤرخ، صحفي، نقابات عمالية، معلمين وأكاديميين الدعم لحملتنا من أجل حرية ‏القائد عبد الله أوجلان.‏

ملايين الأشخاص في أنحاء العالم سيهزمون المؤامرة الدولية من خلال دعم الشعوب وتوحيده.‏

وندعو جميع أبناء شعبنا وأصدقائنا إلى المشاركة بشكل فعال في حملة الهاشتاغ التي تطالب بإطلاق سراح القائد عبد الله ‏أوجلان".‏