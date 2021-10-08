ودعا مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، في بيان أصدره اليوم، للانضمام إلى حملة هاشتاغ على منصة الإعلام الرقمي باسم " الحرية ستنتصر" في ذكرى المؤامرة الدولية التي نفذت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول.
وجاء في البيان الصادر بصدد الحملة ما يلي:
" باسم مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني، سنطلق حملة الهاشتاغ على جميع منصات الوسائط الرقمية في ذكرى المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان حيث تم إخراجه من سوريا آنذاك، وستبدأ الحملة يوم 8 تشرين الأول، الساعة 20:00 وفق توقيت آمد.
سندير حملتنا تحت شعار "الحرية ستنتصر" كما نشرنا دعوات للدعم والمساندة في كافة أرجاء العالم، وقد لقي سعار" الحرية ستنتصر " في ثلاثون دولة.
كما قدم 791 سياسي، برلماني، كاتب، مؤرخ، صحفي، نقابات عمالية، معلمين وأكاديميين الدعم لحملتنا من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان.
ملايين الأشخاص في أنحاء العالم سيهزمون المؤامرة الدولية من خلال دعم الشعوب وتوحيده.
وندعو جميع أبناء شعبنا وأصدقائنا إلى المشاركة بشكل فعال في حملة الهاشتاغ التي تطالب بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان".