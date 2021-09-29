وأعلن مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني عن حملته اليوم عبر بيان كتبي نشرته على وسال التواصل الرقمي.

وجاء ف نص البيان:

"آن الوقت، الحرية للسيد عبد الله أوجلان!

ما تزال قوى الهيمنة العالمية مستمرة في هجماتها على كل تطلعات الحل الديمقراطي والتحرري. ولعلّ أكثر هذه الهجمات إجحافاً وتعسفاً، تلك التي طالت السيد عبد الله أوجلان، بإخراجه من سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، ما أدى إلى اعتقاله وتسليمه إلى تركيا بتاريخ 15 شباط/فبراير 1999، ليَتمَّ أَسْرُه في سجن إمرالي الانفرادي. وبينما تُتِمُّ هذه المؤامرةُ الدوليةُ عامَها الثالث والعشرين، فإن العزلة المُطلَقة والتعذيب المُشدَّدَ ما يزالان يُطَبَّقان على السيد أوجلان.

وتهدف الحملة بحسب البيان "إننا، وباسم "مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني"، نُطلِقُ حملةً جديدةً لمناهضةِ التحالف الفاشي بين "حزب العدالة والتنمية AKP" و"حزب الحركة القومية MHP"، والذي يهدف من خلال عَزلِ السيد أوجلان إلى تطبيق الإبادة الجماعية على الكرد، وإلى القضاء على كافة القوى الديمقراطية.

وسنعمل عبر كافة وسائل التواصل الرقمي والمحافل الرقمية على الوصول إلى الملايين من أجل تعريفهم بآمالنا المستقبلية المشتركة وبرؤية السيد أوجلان، التي تعتمد على العيش الديمقراطي والبيئي بين الشعوب وتلتف حول حرية المرأة. وسنُحَوِّلُ بذلك شهر تشرين الأول/أكتوبر، الذي يُعَدُّ بدايةَ حَبكِ المؤامرة الدولية على السيد أوجلان، إلى شهرِ المقاومة والنضال".

وذكر البيان البنود التي ستركز عليها الحملة "إننا مُصِرُّون على:

تصعيد النضال من أجل ضمان الصحة والسلامة والحرية الجسدية للسيد أوجلان، وذلك عبر حملتنا التي ستشمل العالَم الافتراضي والساحة الميدانية، والتي ستشارك فيها مختلف الشعوب والقوى الديمقراطية والعلماء والمثقفون والفنانون والساسة والكُتّاب من مختلف أنحاء العالم؛

مناشدة كافة المنظمات الدولية المعنية إلى تحمُّلِ مسؤولياتها بالتوازي مع الإعلان عن تصعيد نضال الحرية والديمقراطية الموَحَّد بين جميع المشارِكين في هذه الحملة؛

إعلاء شعارِ "الحرية لأوجلان" بصوتٍ جهور في كل لحظاتِ الحملة، باعتباره كنايةً عن رايةِ الحرية والديمقراطية.

آنَ الأوانُ لتمكين الحرية الجسدية للسيد أوجلان!

آنَ الأوانُ لإنعاش الآمال في وجه هذه المظالم التاريخية والانتهاكات القانونية!

وأروعُ لحظةٍ وأعظمُ نشاطٍ في حملتنا هذه، التي ستستمر طيلة شهر تشرين الأول/أكتوبر، يتمثل في إطلاقِ هاشتاغ الحملة طيلة أيام 8 و9 و10 أكتوبر 2021، إذ يصادف حلول الذكرى السنوية المشؤومة للمؤامرة الدولية".

وستنطلق الحملة "يتم إطلاق هاشتاغ الحملة في يوم 8 أكتوبر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت آمد/ديار بكر، وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت بروكسل

بهذه العزيمة والإصرار، فإننا ندعو كافة أبناء وبنات وأصدقاء الشعب الكردي إلى المشاركة الفعالة في حملتنا النضالية هذه، وإلى ترديد شعارِ "الحرية لأوجلان" بصوتٍ جَهورٍ في كل الأماكن والأوقات وبكل اللغات.

الحرية ستنتصر!"

(م)