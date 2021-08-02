مجلس الإعلام الافتراضي يطلق حملة هاشتاغ للمطالبة بالاعتراف بالإبادة في شنكال

وكان قد أصدر مجلس الإعلام الافتراضي، بياناً، بصدد الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون في 3 آب 2014.
المجلس قال إن الإيزيديين تعرضوا لـ 73 مجزرة إبادة، داعية إلى الاعتراف بالإبادة بحقهم، وتقديم مرتكبيها ومن كانوا السبب فيها إلى العدالة.
معلناً عن إطلاقهم حملة هاشتاغ تبدأ في 2- 8- 2021 ضمن ساعات محددة. تحت شعار "اعترفوا بالإبادة التي ارتكبت بحق الإيزيديين!، اعترفوا بالإدارة الذاتية لشنكال!". وجاء الهاشتاغ بهذا الوسم #RecognizeYazidiGenocide
ودعا مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان الجميع لمشاركة الهاشتاك لإيصال صوت أهالي شنكال للرأي العام وتحقيق العدالة لضحايا المجزرة.
(ل)
ANHA