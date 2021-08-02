مجلس الإعلام الافتراضي يطلق حملة هاشتاغ للمطالبة بالاعتراف بالإبادة في شنكال

​​​​​​​أطلق اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت شمال شرق سوريا "مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان"، هاشتاغ تطالب فيها مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية للاعتراف رسمياً بالإبادة التي ارتكبت بحق الإيزيديين الذين يعتبرون من أقدم شعوب العالم. وذلك تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الساعة على مجزرة شنكال.
خبر 2021-08-02T23:32:00 مركز الأخبار

وكان قد أصدر مجلس الإعلام الافتراضي، بياناً، بصدد الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون في 3 آب 2014.

المجلس قال إن الإيزيديين تعرضوا لـ 73 مجزرة إبادة، داعية إلى الاعتراف بالإبادة بحقهم، وتقديم مرتكبيها ومن كانوا السبب فيها إلى العدالة.

معلناً عن إطلاقهم حملة هاشتاغ تبدأ في 2- 8- 2021 ضمن ساعات محددة. تحت شعار "اعترفوا بالإبادة التي ارتكبت بحق الإيزيديين!، اعترفوا بالإدارة الذاتية لشنكال!". وجاء الهاشتاغ بهذا الوسم  #RecognizeYazidiGenocide

ودعا مجلس الإعلام الافتراضي في كردستان الجميع لمشاركة الهاشتاك لإيصال صوت أهالي شنكال للرأي العام وتحقيق العدالة لضحايا المجزرة.

(ل)

ANHA


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