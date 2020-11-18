مجلس الدوما يوافق على إرسال القوات الروسية إلى قره باغ

ووافق مجلس الاتحاد الروسي "الدوما"، بالإجماع على قرار يعطي الحق للرئيس الروسي بوتين في إرسال قوات روسية إلى قره باغ ابتداء من 10تشرين الثاني/نوفمبر، فضلًا عن الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية.

وجاءت الموافقة بإرسال القوات الروسية بعد البيان المشترك بين كل من أذربيجان وأرمينيا، بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لوقف إطلاق النار في قره باغ.

وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الدوما، أندريه كليشاس، إنه يتعين على الرئيس أن يطلب الإذن من مجلس الشيوخ بالبرلمان لمدة خمس سنوات لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، نظرًا لأن تمركزهم هناك سيكون "لفترة طويلة".

(ي م)