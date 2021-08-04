مجلس الباب العسكري: هجمات الاحتلال على الريف المحرر دليل فشله في تحقيق مكاسب على الأرض

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بشكل مستمر، الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب الآهلة بالسكان، ملحقاً خسائر مادية وأخرى بشرية بالمدنيين.

وفي آخر تصعيد له هناك، قصف الاحتلال ومرتزقته في الـ 28 من تموز المنصرم، قرى الكاوكلي وكورهيوك وقرت ويران في الريف الشرقي المحرر، بقذائف الهاون والمدفعية، من قاعدته المتمركزة في قرية الشيخ ناصر وألحق القصف أضراراً بممتلكات المدنيين.

عضو إدارة مكاتب مجلس الباب العسكري، نادر المشلوق، أوضح في حديث لوكالتنا، أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بشكلٍ يومي المناطق الآمنة والآهلة بالسكان، في الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب المحتلة.

وقال "الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي دليل على فشل هذا الاحتلال في تحقيق مكاسب على الأرض".

الاحتلال داعم للإرهاب في ظل صمت دولي

وأكد نادر المشلوق أن الاحتلال التركي يعمل دائماً على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدّعي محاربته لـ "الإرهاب"، مضيفاً أن "الاحتلال التركي هو مَن يدعم الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه في ظل صمت دولي، ويقوم بتدريب المرتزقة في مناطق احتلاله ويدعمهم لوجستياً وعسكرياً ومعنوياً ومادياً".

وفي سياق حديثه، أشار إلى ردود الفعل الشعبية في مدينة الباب المحتلة حيال جرائم التي يتعرضون لها على يد الاحتلال ومرتزقته، وقال "نشاهد ردود الفعل المدنية في تلك المنطقة، جراء ما يتعرضون له من عمليات خطف وسلب ونهب، والأعمال التخريبية للاحتلال التركي ومرتزقته، حيث يخرج الأهالي في تظاهرات منددة بالجرائم".

نعمل جاهدين لتحريركم من الاحتلال ومرتزقته

واختتم عضو إدارة مكاتب مجلس الباب العسكري، نادر المشلوق، حديثه بتوجيه رسالة إلى أهالي المدينة المحتلة، قال فيها "إلى أهلنا الصامدين في وجه الاحتلال التركي في مدينة الباب، نحن مجلس الباب العسكري سنبقى على طريق شهدائنا ونعمل بجهد من أجل تحريركم من الاحتلال التركي ومرتزقته، وتخليصكم من الإرهاب ودحر الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه".

(س ر)

ANHA