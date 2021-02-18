مجلس الباب العسكري يكشف سجل أحد قيادييه

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الباب العسكري بياناً كشف من خلاله سجل الشهيد القيادي محمد فاضل هويش، وجاء في البيان:

"ارتقى أحد قياديي مجلس الباب العسكري في مدينة العريمة، إلى مرتبة الشهادة، وذلك أثناء أداء مهامه العسكرية. وهو الشهيد البطل "محمد فاضل هويش"، حيث أظهر حبه وارتباطه بوطنه بالتضحيات العظيمة.

وسجل الشهيد كالتالي :

الاسم الحركي : أبو محمد

الاسم الحقيقي : محمد فاضل هويش

اسم الأم : عوش محمد

اسم الأب : محمد

مكان و تاريخ الولادة : 1983

مكان و تاريخ الانتساب : 2016

مكان و تاريخ الاستشهاد : العريمة 16/2/2021

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ANHA