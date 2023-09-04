مجلس الباب العسكري يحبط محاولة تسلّل للمجموعات المرتزقة

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الباب العسكري اليوم ، إحباط مقاتلي المجلس محاولة تسلّل قامت بها المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي في ريف مدينة الباب الشرقي المحرر، عبر بيان.

وأوضح المجلس في بيانه "أن قوات المجلس تصدت لمحاولة التسلل إلى جبهات قرى البويهج والبوغاز والحمرا، وأفشلت مساعي المرتزقة للتقدم".

وأكد البيان أن "المرتزقة استهدفوا قرى: البوغاز، والبويهج، والحمرا، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، لافتاً إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في جبهة القرى المذكورة مع التصدي لمحاولة التسلل.

وتشهد جبهات ريف منبج الشمال والغربي وريف مدينة الباب الشرقي المحرر اشتباكات متقطعة بين المجموعات المرتزقة ومقاتلي مجلس منبج والباب العسكريين.

(ج م/د)

ANHA