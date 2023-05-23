مجلس العشائر العربية في شنكال يطالب الحكومة العراقية بحماية سيادتها أمام الهجمات التركية

استشهد شخص وأصيب مقاتل في وحدات مقاومة شنكال في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي لمنزل في قرية خلق بقضاء شنكال.

وتنديداً بالقصف وصمت الحكومة العراقية تجاه خرق الاحتلال للسيادة العراقية، تجمع اليوم أعضاء مجلس العشائر العربية في قضاء شنكال أمام المنزل الذي تعرض للقصف ..

وأصدر مجلس العشائر العربية، بياناً إلى الرأي العام، طالب فيه مجلس الأمن الدولي بوقف الخروقات التركية تجاه قضاء شنكال.

في مستهل البيان ندد مجلس العشائر العربية في شنكال واستنكر الهجمات التركية المتكررة على قضاء شنكال، كما وندد المجلس بصمت الحكومة العراقية تجاه هذه الخروقات والانتهاكات التركية المتكررة بحق شنكال.

وأضاف “نحن الآن في موقع الحادثة أو في موقع القصف الذي تم استهدافه صباح اليوم، ونقول بأن هذا المكان خالٍ ولا توجد فيه أي قوات عسكرية بل هو مكان لرعاة الأغنام وهذا القصف أدى إلى زرع الخوف بين الأهالي”.

وأكد المجلس أن القصف يعيق حركة عودة النازحين إلى شنكال، مضيفاً " بأن القصف مخطط لمنع عودة النازحين إلى منازلهم ويستهدف الاستقرار في شنكال”.

وتابع “نحن كمكون عربي في شنكال لنا علاقات جيدة وعلاقات أخوة مع كافة المكونات".

واعتبر المجلس هذه الهجمات إبادة أخرى بحق أهالي شنكال وخاصة بحق المجتمع الإيزيدي.

(سـ)