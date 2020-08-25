مجلس الأمن: لا يمكن تنفيذ طلب واشنطن باستئناف العقوبات على إيران

وقال: "لقد تلقيت رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء. من الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية، بينما لدى عدد كبير من الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة، في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس، وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات".

كما أكد أنه ليس بالإمكان الاستمرار بطلب واشنطن تفعيل "سناب باك" ضد إيران.

والجمعة الماضية، أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران المستقيل براين هوك، أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، وقال "لا نهتم لمعارضة أي جهة لفرض العقوبات".

)ي ح)