مجلس الأمن يوافق على إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة

ووافق مجلس الأمن الدولي، وبطلب عراقي، وبالإجماع على تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، بـ"توفير فريق للأمم المتحدة معزز وقوي ومرئي، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات في العراق، ولتغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت جينين هينيس بلاسخارت المجلس أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً، و"الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم".

وحثت العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغوط أو تدخلات سياسية.

وخرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع العام الماضي للمطالبة بالتغيير السياسي ووضع حد للفساد المستشري وسوء الخدمات في البلاد. وقتل أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات، حيث استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالبهم. لكن مجلس الوزراء العراقي صوت في كانون الثاني/ يناير الماضي على تأجيل الاقتراع لمدة أربعة أشهر حتى تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن طلبت مفوضية الانتخابات التأجيل لأسباب فنية.

وستحدد الانتخابات المقرر إجرائها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوًا والذين ينتخبون بدورهم الرئيس ورئيس الوزراء.

(م ش)