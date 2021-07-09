مجلس الأمن يرضخ لروسيا مجددًا.. المساعدات عبر معبر تسطير عليه مجموعات مصنفة بالإرهابية

ويقضي القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا، لمدة عام.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن وموسكو اتفقتا على إدخال المساعدات (للشعب السوري).

ومساء الأربعاء رضخت آيرلندا والنروج للموقف الروسي وقامت بتغيير مشروع القرار الذي قدمته سابقاً لمجلس الأمن حول إدخال المساعدات إلى سوريا.

وفي صيغته الأساسية كان مشروع القرار ينصّ على أمرين هما: تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا من منفذ باب الهوى (شمال غرب) الحدودي مع تركيا، وتوسيع نطاق هذه الآلية بحيث تشمل أيضاً معبر تل كوجر/اليعربية الحدودي مع العراق، كما كان عليه الوضع في الماضي.

وبعد الرضوخ غيرت آيرلندا والنرويج مساء الأربعاء مشروع القرار، حيث تخلتا عن مطلب إعادة افتتاح معبر تل كوجر، وأبقتا فقط على معبر باب الهوى الذي تدخل منه المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي).

وتسعى موسكو لاستخدام المساعدات الأممية كوسيلة ضغط على الشعب السوري في المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في سبيل إخضاعهم لسيطرة الحكومة.

ويظهر تخلي الأمم المتحدة عن افتتاح معبر تل كوجر/اليعربية أمام دخول المساعدات، عن مدى عجز الأمم المتحدة ورضوخها لمصالح القوى العظمى وابتعادها عن الأهداف التي تقول إنها تشكلت من أجلها، وكيف أنها تحولت إلى منصة من أجل شرعنة سيطرة القوى العظمى على الشعوب.

(ي ح)