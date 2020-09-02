مجلس الأمن يناقش الوضع الليبي اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية سيتفاني وليامز.

وتأتي هذه الإحاطة في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تشهد تحوّلًا لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

كما دعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا في وقت سابق انتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.

وأعربت البعثة عن قلقها من "زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا"، وشددت على ضرورة العودة إلى عملية سياسية شاملة في ليبيا.

(ي م)