مجلس الأمن يدرج ثلاثة من قادة أنصار الله على القائمة السوداء

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة أنصار الله "الحوثي" على القائمة السوداء لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة، بحسب وكالة رويترز.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس وعددها خمس عشرة دولة بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الجماعة على مأرب ويوسف المداني وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف إلى مأرب وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة في الحصول على أسلحة مهربة.

وأودت الحرب اليمنية بحياة عشرات الآلاف وفجرت أزمة إنسانية تدفع اليمن إلى شفا مجاعة.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن في 2015 بعدما طرد الحوثيون المتحالفون مع إيران الحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاماً فاسداً.

(م ش)