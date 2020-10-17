مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول النزاع الأذربيجاني الأرمني يوم الإثنين

وقال مصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد في 19أكتوبر/ تشرين الأول اجتماعًا مغلقا بشأن نزاع قراه باغ.

ووفقًا للمصدر، يُعقد الاجتماع استجابة لطلب من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واندلعت في 27 ايلول /سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا وسط اتهامات أرمنية لأذربيجان وتركيا بجلب مرتزقة من سورية وليبيا للمشاركة في القتال الى جانب القوات الأذرية.

(م ش)