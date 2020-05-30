مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة والعقوبات على جنوب السودان

وحصل القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على 12 صوتاً، فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب إفريقيا عن التصويت.

ومع تمديد العقوبات حتى 31 مايو 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. وجاء في القرار أن المجلس "يعبر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف، بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع".

من جهتها رحبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد قرار حظر الأسلحة هذا.

وفي هذا الشأن، قالت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا: "من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات"، داعية كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في كانون الأول /ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير نائبه مشار بالتدبير لانقلاب.

(ي ح)