مجلس الأمن الدولي يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في ليبيا

وقالت الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن صوّت بإجماع 15صوتاً على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن ليبيا، والقاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أواخر يناير من العام القادم.

وكان من المفترض أن يمدد مجلس الأمن في منتصف أيلول/ سبتمبر تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل شبه آلي لمدة عام، خصوصاً وأن البلاد على مشارف انتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ترمي إلى طيّ صفحة حرب استمرت 10 سنوات، وفق فرانس برس.

غير أن روسيا هددت باستخدام حق النقض "الفيتو"، ولم توافق على النص الذي أعدّته المملكة المتحدة، رافضةً الإشارة إلى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإلى مستقبل المبعوث الأممي الخاص، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وإزاء انسداد الأفق، اضطر مجلس الأمن إلى إقرار تمديد تقني، لتفويض البعثة لمدة 15 يوماً حتى 30 أيلول/ سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين موسكو ولندن، لكن من دون جدوى.

من جهتهم، قال دبلوماسيون إن روسيا هددت الأربعاء مرة جديدة باستخدام حق النقض ضد النص البريطاني المعدل، وبالتالي ألغي التصويت على النص.

وليل الأربعاء - الخميس، صعدّت موسكو موقفها وعرضت نصاً من صياغتها، في تحدٍّ صريح للمملكة المتحدة.

وإثر اجتماع طارئ عقد صباح الخميس للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لحلحلة الأزمة، أقرّ المجلس تمديداً تقنياً ثانياً حتى نهاية الشهر الأول من العام المقبل.

إلى ذلك، أعربت الدول الغربية والأفريقية الأعضاء في المجلس عن "أسفها" لهذه النتيجة. ووصفت الولايات المتحدة التمديد التقني الثاني بأنه "مؤسف"، فيما طالبت كينيا بتولّي شخصية أفريقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

(د ع)