مجلس الأمن الدولي يدين مجزرة زاخو التي ارتكبها الاحتلال التركي

وقال مجلس الأمن الدولي، في بيان إن أعضاءه أدانوا "بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".

وأضاف البيان إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها بشأن الهجوم".

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.

واستهدف جيش الاحتلال التركي يوم الأربعاء، مصيفاً سياحياً في ناحية دار كاري بقضاء زاخو في جنوب كردستان، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 30 عراقياً.

وأثار هجوم دولة الاحتلال التركي على زاخو وارتكابها للمجزرة، ردود فعل من مسؤولين عراقيين وعرب وغربيين، كما طالبت جميع القوى السياسية في العراق باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية، ونددت بموقف حكومة الكاظمي الضعيف.

(م ش)