مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا يعقد اجتماعه الأول للجان ومجالس الصلح

وشارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس التنفيذي وأعضاء لجان ومجالس الصلح في إقليم الجزيرة والفرات بالإضافة إلى أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا حسن الأحمد الذي رحب بالحضور من لجان وأعضاء وأكد "نأمل أن يكون هذا الاجتماع عامراً بجنود العدالة والذي ما كان ليحدث لولا تضحيات قواتنا العسكرية والأمنية".

وأضاف الأحمد: "منذ عشر سنوات من الثورة قدم شعبنا الكثير وعانى الأكثر لكن هذه المؤسسات هي ثمار تلك التضحيات ونأمل أن يكون هذا الاجتماع خطوة أولى في اجتماعات قادمة لتقييم العمل وصعوباته لنيل أهدافنا المنشودة والحياة المستقرة وبناء الأمة الديمقراطية التي ناضل من أجلها كل أبناء شعوبنا وعلى رأسهم المفكر والفيلسوف عبدالله أوجلان".

ومن ثم تمت قراءة التقارير السنوية للجان التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا حيث كانت كل التقارير عن جرائم المخدرات وجرائم القتل والجنايات والأراضي الزراعية وتهريب البشر بالإضافة إلى حل بعض القضايا العشائرية وقد بلغ عدد القضايا التي حلت والقضايا قيد الدراسة كالتالي:

عدد القضايا في إقليم الجزيرة ١٢٦٠٩قضية لعام ٢٠٢٢.

وعدد القضايا في دير الزور ١٨١١قضية لعام ٢٠٢٢.

وعدد القضايا في الرقة والطبقة ٤٠٨٤ قضية لعام ٢٠٢٢.

وعدد القضايا في منبج ١٠٦٣ قضية لعام ٢٠٢٢.

ومن ثم تم تقييم التقارير وأعمال اللجان في مناطق شمال وشرق سوريا والصعوبات التي تواجه اللجان من حيث صعوبة التنقل والوضع الاقتصادي وضرورة توفر المواصلات لأعضاء الصلح بسبب المسافات البعيدة بين الأقاليم وضرورة التنسيق بين اللجان في الأقاليم وضرورة إيجاد جدول مالي للجان الصلح والمطالبة بفصل لجان الصلح عن اللجان الطوعية

ومن ثم تمت مناقشة النظام الداخلي للجان الصلح من قبل المشاركين في الاجتماع وتناول النظام الداخلي المبادئ العامة للجان الصلح وهيكليتها واختصاصاتها وكيفية إجراء المصالحات بين المتخاصمين ولجان الصلح في الكومينات ومهامها وستتم المصادقة عليه في اجتماع قادم.

(م خ/أم/خ)

ANHA