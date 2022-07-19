مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم عفرين يدعم مطلب حظر الطيران التركي ويؤكد على المقاومة

جاء ذلك، خلال بيان قرئ باسم مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم عفرين في قرية تل سوسن في مقاطعة الشهباء، من قبل عضو المجلس محمد سعيد، وبحضور أعضاء وعضوات المجلس.

البيان قال في بدايته "مع انطلاق ثورة روج آفا، حاولت الدولة التركية بحكومتها وبكافة الوسائل إنهاء الحراك الثوري للكرد، من خلال أجندتها. فقد حاولت فرض حصار خانق على مناطقنا، ولم تستطع إفشال مشروعنا الديمقراطي وبعد إعلان الإدارة الذاتية ازدادت أطماعها وعداؤها، فحاولت من خلال دعم الحركات السلفية المتشددة والمدرجة على قائمة الإرهاب العالمي، النيل من إرادة شعب شمال وشرق سوريا".

وتابع حديثه عن الدعم الذي قدمته تركيا للمرتزقة "دعمت هذه الفصائل مادياً وأنشأت معسكرات لهم ودربتهم على أراضيها، وبسبب فشل هذه المجموعات السلفية في تحقيق أهداف أسيادها نظراً للمقاومة التاريخية لشعبنا ولقواتنا، تدخلت بشكل مباشر في الأراضي السورية. فاحتلت أجزاء واسعة منها، ضاربة بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية ومعاهدات حسن الجوار. دون أن تحرك الحكومة السورية والمجتمع الدولي ساكناً".

البيان أشار إلى التهديدات التركية بشن هجوم احتلالي على شمال وشرق سوريا، منتقداً في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي حيال محاولة إحياء داعش من جديد "تهدد تركيا اليوم، شعب شمال وشرق سوريا؛ لأنها لم تجد ردعاً من المجتمع الدولي، وهذا سينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة، ويؤدي إلى إحياء داعش من جديد، وإزهاق أرواح كثيرة في مناطقنا".

مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم عفرين أعلن دعمه لمطالب الأحزاب السياسية بفرض حظر للطيران التركي على شمال وشرق سوريا "إننا، مجلس العدالة الاجتماعية في عفرين نضم صوتنا إلى مبادرة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا، لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا. وندعو المجتمع الدولي والمنظمات والقوى السياسية الحقوقية إلى تحمّل مسؤوليتها والوقوف إلى جانب شعوب المنطقة لردع تركيا وأطماعها".

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على المقاومة في وجه تركيا، والوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية "نؤكد أننا سنبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن تراب وطننا وسنقف إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية يداً بيد للدفاع عن تراب وطننا".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيّي المقاومة.

(سـ)

ANHA