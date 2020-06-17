مجلس العدالة الاجتماعية في منبج: الهجمات التركية يصب في صالح عودة داعش

وقال المجلس في بيان ألقاه اليوم، أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة منبج:

بيان إلى الرأي العام العالمي، وإلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وإلى مجلس الأمن الدولي، وإلى منظمات حقوق الإنسان.

باسم مجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها ندين ونستنكر العدوان التركي الهمجي الذي قصف بطائراته الحربية قضاء شنكال ومخيم ومخمور للاجئين في إقليم كردستان، حيث ضربت إحدى الغارات المشافي، وذلك في ساعة متأخرة من يوم الأحد 14-6-2020.

إن هذه الهجمات تؤثر في الاستقرار في العراق وسوريا، لذلك نطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وحلف الناتو والتحالف الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات التركية المتكررة.

إن الصمت الدولي يدفع تركيا إلى ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك سيادة الدول وحقوق الإنسان بذرائع مختلفة، وإن مجمل انتهاكات تركيا تصب في صالح ظهور تنظيمات إرهابية وعودة داعش، وتعرقل عودة النازحين الإيزيديين إلى منازلهم في شنكال، كما تعرقل مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة وفرص تحقيق السلام".

(س ع/م)

ANHA