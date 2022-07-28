مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات يطالب بفرض حظر جوي على المنطقة

وألقي البيان أمام مقر ديوان العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات بمدينة كوباني، من قبل القاضي في النيابة العامة، جوان محمد بحضور أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية.

وقال البيان: "على الرغم من معاناة السوريين لأكثر من عشر سنوات من الحرب واضطرارهم إلى ترك بيوتهم، وبدلاً من إيجاد الحل لأزمتهم، والوصول إلى حل وفق قرار مجلس الأمن 2254 تقوم تركيا باحتلال المزيد من الأراضي السورية وتغيير ديمغرافيتها".

أكد البيان "مع وجود اتفاقات دولية أبرمت عام 2019 بين الدول الضامنة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا مع الدولة التركية، والتي تنص على وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، تستمر الدولة التركية في انتهاكاتها واستهداف المواطنين والنشطاء عبر الطيران المسيّر، أمام أنظار العالم".

أدان مجلس العدالة في بيانه انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي بحق السوريين، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالوقوف في وجه تركيا لوقف اعتداءاتها، وإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية ليعود السوريون المهجرون بأمان إلى أرضهم، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، داعياً الحكومة السورية إلى حماية السيادة وذلك عبر جميع الوسائل والحلول.

(ن ك/د)

ANHA