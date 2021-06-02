مجلس عفرين: مستمرون في النضال ضد المحتلين وندعم حملة الإضراب عن الطعام

تستمر حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون داخل السجون التركية، منذ الـ 27 من تشرين الثاني 2020، لإنهاء العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 1999 في سجن إمرالي، عقب المؤامرة الدولية التي نفذتها قوى دولية وإقليمية وسلمته على إثرها إلى تركيا التي تفرض بدورها عزلة مطلقة عليه، تمنعه من لقاء محاميه وعائلته.

وحول حملة الإضراب، رصدت مراسلتنا آراء أعضاء مجلس عفرين في مقاطعة الشهباء.

عضو المجلس، فخري سليمان، أعرب عن دعمه لحملة الإضراب عن الطعام، وقال: "إنها من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان الذي لا تزال المؤامرة مستمرة ضده، وإننا ندعم كل مَن انضم إلى هذه الحملة".

'واجب مقدس'

وأضاف قائلًا: "الحملة أمر مقدس، المعتقلون بإضرابهم يريدون حماية شعبهم وحقهم، ويرون ذلك واجبًا عليهم، وهذا ما يظهر مدى مقاومتهم والإرادة الصلبة التي يتحلون بها".

ومضى في حديثه: "نعلم أن الفاشية التركية تلجأ إلى الاعتقال والسجن للنيل من إرادة الشعب الكردي، لكن ما عرفناه بفضل فكر القائد أوجلان يجعلنا نستمر في النضال من أجل قضيتنا ضد كل المتآمرين".

وناشد سليمان في ختام حديثه، المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان لوضع حد للانتهاكات التركية، مؤكدًا أن صمتهم يجعلهم شركاء في هذه الانتهاكات.

'امتداد لمقاومة مظلوم دوغان'

ومن جهتها قالت عضوة مجلس عفرين بمقاطعة الشهباء، حنيفة كوجا إن "المقاومة التي يبديها المعتقلون داخل السجون التركية هي امتداد لمقاومة مظلوم دوغان ورفاقه".

وأضافت: "نحن شابات عفرين نسعى إلى تنظيم أنفسنا بالعمل ورفع من وتيرة النضال ضد كل المخططات التركية الهادفة إلى محو الكرد وإضعاف دور المرأة"، مبينة أنهن استمددن عزيمتهن تلك من فكر القائد عبدالله أوجلان.

(س ر)

ANHA