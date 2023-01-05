مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات يعقد اجتماعه السنوي

عقد مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، اليوم الخميس، اجتماعه السنوي في قاعة الصلح بمدينة كوباني، شاركت فيه إداريات من منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، وعضوات من قوى الأمن الداخلي، والمجلس التشريعي، ومجلس عدالة المرأة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات، فوزية عبدي، كلمة أشارت من خلالها إلى ما تحيكه دولة الاحتلال التركي من مؤامرات ضد شمال وشرق سوريا. وللنأي بالمنطقة عن هذه المؤامرات أكدت على أهمية اتباع استراتيجية الحماية الذاتية.

لفتت فوزية إلى أن "كل القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري لا يهمها سوى مصالحها؛ وإلا لكانت ردعت دولة الاحتلال التركي عن مهاجمة مناطقنا". وشددت على أن "المنطقة تمر بمرحلة مصيرية، تستدعي توخي الحذر من مخططات الأعداء عبر تكاتف شعب المنطقة معاً في وجه المخططات التي تستهدفه".

ثم تمت قراءة التقرير السنوي لمجلس عدالة المرأة بإقليم الفرات، وتضمن التقرير عدد الدعاوى الواردة إلى لجان صلح المرأة، ومجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى لجان الصلح (184 دعوى تم حل 128 منها)، أما بالنسبة لدار المرأة، فقد ورد إليها (498 دعوى، تم حل 206 منها).

فيما بلغ عدد المحاضرات التوعوية التي عقدها مجلس عدالة المرأة في بلدات ونواحي إقليم الفرات 80 محاضرة توعوية طيلة العام المنصرم 2022، وتناولت مواضيع متنوعة كسبل القضاء على العنف الممارس بحق المرأة.

وحول الخطط المستقبلية للمجلس، قالت الإدارية في مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، سلطانة حمي، لوكالتنا: "وضعنا برنامجاً أمامنا لإنهاء الظلم الممارس بحق المرأة وتحريرها من العقلية الظلامية، وكسر قالب العادات والتقاليد الذي يقيد حريتها".

(ن ك/ي م)

ANHA