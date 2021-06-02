مجلس عدالة المرأة بقامشلو يحتفي بتكريم عضوته إلهام عمر

احتفاءً بتكريم عضوة مجلس عدالة المرأة والإدارية في دور المرأة في إقليم الجزيرة إلهام عمر من قبل منظّمة فرنسا الحرّة، أقام اليوم، مجلس عدالة المرأة احتفالية شارك فيها عضوات المجلس، وممثّلات عن دور المرأة ومجلس العدالة الاجتماعية، ومنظّمات حقوق الإنسان، وذلك في مبنى مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو.

بدورها باركت الرئيسة المشتركة لمجلس عدالة المرأة في إقليم الجزيرة أينور باشا فقالت: "نبارك الدرع التذكاريّ على إلهام عمر، فقد رشّحت للتكريم منذ عام 2019، نظراً لكفاحها ونشاطها المستمرّ في سبيل كسب قضية المرأة حقّها".

وتابعت أينور: "رغم تعرّض إلهام عمر للاعتقال من قبل الحكومة السّورية إثر كفاحها إلّا أنّها أبت الاستسلام، وتابعت مسيرها النضاليّ".

وأكّدت أينور باشا في ختام حديثها: "إنّ التكريم الذي حصلت عليه إلهام عمر محطّ اعتزاز وفخر لنا، كأوّل امرأة كردية في روج آفا".

من جهتها، توجّهت إلهام عمر بالشّكر إلى منظّمة فرنسا الحرة، وقالت: "أهدي هذا التكريم لكلّ امرأة ناضلت وكافحت خلال ثورة روج آفا، ولكلّ أم شهيد وزوجة شهيد، وكل امرأة في العالم".

(ل- د/إ)

ANHA