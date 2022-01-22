مجلس أعيان الحسكة يؤكد تضامنه مع قسد في حربها ضد المرتزقة والدولة التركية

على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسكة، من هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران لإنجاح فرار المرتزقة من السجن، واندلاع اشتباكات بعد تصدي قوى الأمن الداخلي لهم، ومنعهم من الفرار، زار عدد من وجهاء العشائر حي غويران للاطلاع على مجريات الأحداث هناك، وعليه أعرب الوجهاء وشيوخ العشائر عن موقف العشائر تجاه ما يحدث.

حيث أكد ممثل هيئة أعيان العشائر العربية، ثابت الجوهر، أن القوات العسكرية تقاتل بشرف لتحرير ما استولى عليه مرتزقة داعش من أبنية بجانب سجن الصناعة، منوهاً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحاصر المرتزقة ومسيطرة على الوضع.

وناشد الجوهر مؤسسات المجتمع المدني والقوى الدولية الوقوف ضد المخططات التي تقوم بها الدولة التركية "كونها الراعية للإرهاب".

كما أكد الجوهر أن تزامن الهجوم على سجن الصناعة مع استهداف طائرات الاحتلال التركي المسيّرة لآليات مجلس تل تمر العسكري، أثناء توجهها إلى الحسكة لمؤازرة القوات التي تحارب مرتزقة داعش في حي غويران، بالإضافة إلى قصفها واستهدافها لمناطق في عين عيسى، هو "دليل واضح على رعاية الدولة التركية للإهاب".

وقال ممثل هيئة أعيان العشائر العربية، ثابت الجوهر، في ختام حديثه "إننا باسم شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر في إقليم الجزيرة، نهيب بكل المواطنين توخي الحذر؛ خشية وجود متسللين من خلايا داعش النائمة في المنطقة".

(م ع/ أم)

ANHA