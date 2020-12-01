بلدة تل الشاير30 كم جنوب شرق ناحية الشدادي، تحررت من رجس مرتزقة داعش في الـ17 من حزيران/ يونيو 2018، ضمن حملة "عاصفة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة.

وبعد عامين من التحرير، بدأ مجلس البلدة عمله، وأخذ دوره الفعلي لتقديم الخدمات للأهالي عبر أربعة لجان، وذلك بعد استقرار المنطقة من الناحية الأمنية، عقب الحملات التي نفذّتها القوات الأمنية في المنطقة للقضاء على الخلايا الإرهابية التي تتبع لمرتزقة داعش.

واللجان الأربعة التي تم تشكيلها، والتي تعدّ خطوة أولية للعمل هي "الرئاسة المشتركة، ولجنة التعليم، ولجنة الاقتصاد ولجنة الخدمات".

الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير، سعدة الهرماس، تقول "نعمل على مساعدة الأهالي والوقوف على مشكلاتهم وتقديم ما أمكن من الناحية الخدمية، كون المنطقة تعرضت لظلم داعش على مدار الأعوام السابقة".

ولفتت سعدة الهرماس إلى أنهم في المجلس يعملون بدعم ومساعدة من الأهالي "لتجاوز المرحلة الصعبة التي عصفت بالمنطقة في ظل داعش".

وهناك خطة عمل لتحسين الواقع الخدمي في البلدة والقرى التابعة لها، ومن المقرر أن تكتمل لجان المجلس مع بداية العام الجديد 2021، وذلك ضمن انتخابات رسمية لاختيار الكفاءات المناسبة للعمل ضمن هذه اللجان، حسب سعدة.

لجنة الاقتصاد، وعقب تشكلها مباشرةً، بدأت بإنشاء فرن آلي في البلدة، كون المنطقة تفتقر إلى الأفران ويتم جلب مادة الخبز من أفران ناحية الشدادي ومدينة الحسكة.

عضوة لجنة الاقتصاد في مجلس البلدة، هند اللطيف، تقول "مع انطلاقة عمل المجلس أخذت لجنة الاقتصاد دورها في العمل، حيث باشرت العمل على إنشاء فرن في المنطقة، بعد الموافقة عليه، والعمل جارٍ على تجهيزه".

ويذكر أنه يتبع لمجلس بلدة تل الشاير أكثر من 300 قرية، ممتدة على رقعة جغرافية بطول 60 كم وعرض 40 كم.

(هـ ن)

ANHA