مجلة جنولوجيا تصدر بالفارسية وموضوعها ملف روجهلات

مجلة جنولوجيا وهي مجلة علمية ونظرية، تصدر منذ 7 أعوام، وصلت بعددها الـ 28 إلى يد القراء.

المجلة التي تتناول في كل عدد منها موضوعاً خاصاً، تناولت هذه المرة انتفاضة ومقاومة النساء في روجهلات كردستان وإيران.

تصدر المجلة باللغة التركية، لكن حسب الملفات الخاصة، يتم ترجمتها في بعض الأحيان إلى لغات أخرى، ويتم نشر أعداد خاصة منها.

وتصدرت روجهلات وإيران هذا العدد، لذلك ترجمت إلى اللغة الفارسية أيضاً.

العدد الخاص باللغة الفارسية نُشر على الإنترنت، ويمكن للقراء العثور على المجلة بأكملها هنا: https://jineoloji.eu/fa/2023/09/13

أُهدي العدد الأخير من المجلة، إلى إحدى مؤسِسات جنولوجيا، ناكهان آكارسال، التي استشهدت في 24 تشرين الأول من العام 2202، في السليمانية، إثر هجوم لعملاء دولة الاحتلال التركي، ولجينا أميني التي تعرضت في 16 أيلول من العام نفسه، في العاصمة الإيرانية طهران، للقتل على يد قوات الدولة الإيرانية، واندلعت على إثرها انتفاضة "Jin Jiyan Azadî".

تتضمن المجلة مقالات وأبحاث حول الوضع الثقافي والاجتماعي وتاريخ الكرد في روجهلات كردستان، وتأثير الحداثة والذهنية الذكورية على النساء، وانتفاضات النساء ضد الاغتصاب والعنف الجنسوي في المعتقلات الإيرانية وأساليب الجزاء والعقاب في التاريخ الإيراني، ثورة Jin, Jiyan, Azadî، واليسار الإيراني، والتحرر من الاضطهاد، والتشريح السياسي لثورة المرأة والحركات النسائية الإيرانية.

(هـ أ/ي م)