مجلة فرنسية: حرب باردة في تونس بين سعيّد والغنوشي

قالت المجلة الفرنسية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد متمسك بصلاحياته، في مواجهة ما يقوم به الغنوشي، بحسب ما ذكرت شبكة العربية.

ولفتت المجلة إلى أن هجومًا قاده أحد المقربين من الغنوشي، على الرئيس التونسي، يعكس حدة الخلاف بين الجانبين.

وأشار تقرير المجلة الفرنسية إلى أن حركة النهضة التي يقودها الغنوشي، قلّلت من أهمية قيس سعيّد ولم تتوقع فوزه في الانتخابات.

لكن في وقتٍ لاحق، انتبه الغنوشي إلى أن رئاسة البرلمان هي الموقع المهم لمواجهة الرئيس التونسي الجديد.

ووصف تقرير المجلة الفرنسية الغنوشي، بأنه يتصرف كرئيس ثانٍ للدولة وليس كرئيس للبرلمان، ما دفع قيس سعيّد ليؤكد مؤخرًا أن "تونس لديها رئيس واحد".

(ش ع)