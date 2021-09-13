مجلة أميركية: سقوط الموصل كان بمثابة إنذار مبكر لما قد حصل في أفغانستان مؤخراً

تساءل الكثير من المسؤولين لماذا استسلم الجيش الوطني الأفغاني بهذه السرعة، هذا الجيش الذي طالما دربه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وأنفق عليه مليارات الدولارات، وتخلى عن أسلحته المتطورة التي قدمتها واشنطن والتي كان ينبغي أن تكون كافية للانتصار، بحسب مجلة ناشيونال إنترست الأميركية.

أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في أفغانستان هو تنفيذ عملية بناء الدولة مع التفكير في أنها ستنجح كما حصل مع نظرائهم الغربيين. إن العمل مع بلد ليس له تاريخ فعلي في مفاهيم مثل الانتخابات التنافسية بين عشية وضحاها كان وما زال مهمة مستحيلة. إن الاختلافات القبلية والدينية والثقافية واللغوية بين الشعب الأفغاني كبيرة للغاية، وولاءاتهم أولاً وقبل كل شيء لرؤساء القبائل والإثنيات، وليس للحكومة المصطنعة في كابول.

سرعان ما طغى على نجاح الولايات المتحدة في ساحة المعركة فشلها في قراءة الحقائق السياسية والاجتماعية والديمغرافية لأفغانستان. كان هذا الفشل أكثر وضوحاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، والتي كانت مليئة بالاحتيال والفساد، وتكرر نفس النمط في انتخابات 2014 و 2019.

إن الانقسامات العرقية التي لا يمكن اجتيازها، والقبلية، والفساد المستشري، وأمراء الحرب قد حالت بشكل جماعي دون تنمية الوعي القومي بين الشعوب الأفغانية المتباينة، حال دون قتال الجنود.

كانت جهود بناء الدولة بعد عام 2001 في أفغانستان مستمرة على دعم الحياة الذي يوفره الوجود العسكري الأميركي ومليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأميركيين. الرواتب، وليس حب الوطن، هي الدافع وراء دفع معظم أفراد القوات المسلحة الأفغانية. انتشر الفساد في الجيش الأفغاني لدرجة أنه يُعتقد أن نصف قواته كانوا "جنود أشباح"، وهم أفراد غير موجودين أنشأهم المسؤولون الفاسدون بشكل مصطنع لتقاضي الرواتب.

قال النائب الأفغاني غلام حسين ناصري، الذي كان يبحث في مشكلة "الجندي الشبح" منذ عام 2015، "عندما نقول إن لدينا 100 جندي في ساحة المعركة، في الواقع، يبلغ العدد ثلاثين أو أربعين فقط. وهذا يخلق احتمالية وقوع كوارث ضخمة عندما يهاجم العدو [طالبان]".

وقال مسؤول أفغاني لشبكة سي بي إس نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا أحد يعرف الأرقام الدقيقة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية". وقال إن أفضل التقديرات الداخلية تشير إلى أن العدد الفعلي يبلغ حوالي 120 ألفاً، أي أقل من ثلث العدد المطلوب لتأمين البلاد.

من الواضح أن ادعاء الرئيس جو بايدن في تموز أن أفغانستان "دربت وسلّحت ما يقرب من 300 ألف من أفراد الخدمة العسكرية الحاليين" لم يكن دقيقاً على الإطلاق. تم الاتفاق على هذا الرقم بشكل متبادل من قبل سلسلة من الإدارات الأميركية والأفغانية لأنهم اعتقدوا أن البلاد تتطلب هذا العدد من القوات؛ لذلك، مولت الولايات المتحدة الرواتب والتدريب والنفقات الأخرى وفقاً لهذا الرقم.

في النهاية، على الرغم من مليارات الدولارات التي تم ضخها في أفغانستان وقضاء آلاف ساعات العمل، إلا أن الوعي القومي لم يزداد، وقام الجيش الأفغاني ببساطة بتسليم البلاد إلى إخوانهم من البشتون من طالبان. أدى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان والتفاوض مع طالبان إلى تسريع عملية الاستسلام.

ما حدث في كابول الأسبوع الماضي لا ينبغي أن يفاجئ أحداً لأن قصصاً مماثلة قد تكشفت بالفعل في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في العراق. على غرار أفغانستان، أنشأ البريطانيون العراق بشكل مصطنع بعد الحرب العالمية الأولى من خلال دمج ثلاث مجموعات طائفية وعرقية: العرب الشيعة (60 في المائة) والعرب السنة (20 في المائة) والكرد (17 في المائة)، الذين تمتعوا جميعاً بالحكم الذاتي.

كانت علاقات بغداد مع الكرد والشيعة متوترة بشكل خاص بعد وصول صدام حسين، وهو سني علماني. مع عقلية "عدو عدوي هو صديقي"، ردت وكالة المخابرات المركزية على العلاقة الحميمة المتزايدة لصدام حسين مع السوفييت من خلال تمويلها سراً للكرد في الشمال، تماماً كما فعلت مع المجاهدين الأفغان في الثمانينيات. وقد أدى التحريض الممول من الولايات المتحدة إلى رد قاسي من صدام، والذي أودى بحياة الآلاف من الكرد. كما قمع صدام غالبية العرب الشيعة من خلال استبعادهم من معظم الخدمات العامة.

كما هو الحال في أفغانستان، لم تتحقق دولة العراق على الإطلاق. ظل الكرد موالين لقبائلهم، وظل الشيعة موالين لأئمتهم، وحكمهم السنة. في الواقع، خسر صدام سريعاً حرب الخليج عام 1991 ضد قوات التحالف جزئياً لأنه كان عليه أيضاً محاربة الكرد والشيعة، الذين شنوا تمرداً واسع النطاق داخل العراق.

يعتبر العراق بالكاد دولة متماسكة في عهد صدام حسين، ولكن تمزقت هذه الدولة مع ذهاب صدام حسين في عام 2003. وانقلب المد لصالح العرب الشيعة والكرد. مع رحيل صدام، أعلن الكرد في الشمال حكمهم الذاتي الكامل. بدأت غالبية العرب الشيعة بقيادة نوري المالكي بمحاولة اجتثاث أتباع صدام فيما يسمى بعملية اجتثاث البعث. أدى تطهير الشيعة من جنرالات صدام السابقين والمنتمين إلى حزب البعث إلى التمرد السني، الذي أدى في النهاية إلى ظهور داعش. مسلحين بالمعرفة والخبرة، بدأ الجنرالات السابقون في عهد صدام بالهجوم على وسط العراق ومساحات واسعة من سوريا.

في هذا السياق، استولت داعش، بعناصرها البالغ عددها ستة آلاف إلى سبعة آلاف مسلح، على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق بعد بغداد، دون مقاومة حيث تخلى الجيش العراقي (المكون من ثلاثين ألف جندي) عن أسلحته وهرب. الموصل، أكبر تجمع سني في العراق، تقع خارج معقل الشيعة في العراق. أدى التركيب السني للمدينة إلى تثبيط الجيش الشيعي في الغالب عن المقاومة. كان أفراد الجيش يفضلون الدفاع عن السكان الشيعة في جنوب العراق وبغداد على مدينة الموصل ذات الأغلبية السنية، وهو ما لم يكن يعني الكثير بالنسبة لهم.

أدى فرض الغرب للدولة القومية على جزء كبير من الشرق الأوسط إلى إنشاء دول مصطنعة ولكن ليس أمماً حقيقية. لأن الشعور الطائفي والقبلي بالانتماء هو القاعدة في الشرق الأوسط، فإن هذه الدول لم تطور هويات وطنية أبداً. بطبيعة الحال، لم ير الجيش العراقي الذي يغلب عليه الشيعة أي فائدة في القتال ضد تنظيم داعش لحماية مدينة الموصل السنية. وبالمثل، لم ير الجيش الوطني الأفغاني الذي يغلب عليه البشتون أي فائدة في قتال إخوانهم طالبان البشتون.

أدى فشل واشنطن في رؤية الحقائق على الأرض إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي أميركي في العراق وأفغانستان وأكثر من 6 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين منذ عام 2001. بعد أن استنزفت مالياً وعاطفياً على مدار العشرين عاماً الماضية في الشرق الأوسط، تحول الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن انتباهها الآن نحو الصين. لم يتضح بعد ما إذا كان صانعو السياسة في واشنطن قادرين على قراءة الحقائق على الأرض في المحيط الهادئ بشكل أفضل مما يقرؤون الحقائق على الأرض في الشرق الأوسط.

(م ش)