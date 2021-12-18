مجلة أميركية: روسيا قلقة من إرسال تركيا طائرات مسيّرة إلى أوكرانيا

رغم المخاوف الروسية من تدفق المساعدات العسكرية الأميركية على أوكرانيا، تخشى موسكو أكثر من سلاح تسلمته كييف من عضو آخر في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ويهدد بتغيير مسار أي حرب محتملة، وفق تقرير من مجلة "نيوز ويك" الأميركية.

وتقول المجلة إن الطائرات بدون طيار التركية المسيّرة تهدد بتحويل مسار الحرب لصالح أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ولم تكشف تركيا أو أوكرانيا عن العدد الدقيق للطائرات التي تسلمتها كييف.

وانتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 3 كانون الأول الجاري، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استخدام الجيش الأوكراني طائرات مسيّرة عسكرية تركية الصنع.

وبحسب بوتين، فإن استخدام قوات كييف طائرات مسيّرة تركية مسلحة من نفّذت هجوماً في تشرين الأول/ أكتوبر ضد "الانفصاليين" الموالين لروسيا يعد "استفزازاً".

وكان الجيش الأوكراني استخدم طائرة مسيّرة تركية الصنع نهاية تشرين الأول لاستهداف مدفع "هويتزر دي-30" "لمتمردين" موالين لروسيا.

وتزايد التوتر بين موسكو والدول الغربية بشأن أوكرانيا المجاورة لروسيا. ويتهم الأميركيون والأوروبيون روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا.

وتقاتل أوكرانيا "انفصاليين" موالين لروسيا منذ العام 2014 شرق البلاد، في صراع أودى بـ 13 ألف شخص.

(م ش)