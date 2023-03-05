أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بعد منتصف ليل السبت-الأحد، على إلقاء قنبلة يدوية على أحد المقرات العسكرية التابعة لـ "الواء الثامن" التابع لحكومة دمشق في مدينة طفس بريف درعا الغربي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه مسلسل الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، وبشكل خاص في درعا، حيث بلغت حصيلة الاستهدافات فيها، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 78 حالة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 58 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وتؤكد هذه الأرقام وتصاعد معدل الاستهدافات وجرائم القتل فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، كمدينة درعا التي خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)