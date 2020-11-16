مجهولون يستهدفون أعضاءً في لجنة الرقابة والتفتيش بدير الزور

واستهدف مجهولون سيارة من نوع "فان" كانت تُقلّ أعضاءً في لجنة الرقابة والتفتيش في مجلس دير الزور المدني بالرصاص.

وبحسب المعلومات من المنطقة، فإن عملية الاستهداف تمت في منطقة "مزاد الغنم" بالقرب من معبر الصالحة ومنطقة المعامل في ديرالزور.

هذا وأصيب أعضاء اللجنة، الذين لم يُعرف عددهم، لإصابات خطيرة وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أعضاء في مجلس دير الزور المدني للاستهداف وعمليات الاغتيال من قبل مجهولين، إذ تعرضت حافلة كانت تُقلّ أعضاء في المجلس للاستهداف خلال تشرين الأول المنصرم.

ANHA