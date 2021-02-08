مجهولون يقتلون مدنياً في ريف دير الزور الشرقي

وبحسب مراسلنا فإن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على المواطن تركي المخلف من أهالي بلدة ابريهة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، مما أدى لمفارقته الحياة على الفور قبل الوصول إلى مشفى بلدة البصيرة.

وعليه كثفت قوى الأمن الداخلي من دورياتها وفتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي تمكنت ظهر اليوم، في الريف الغربي للمدينة من تفكيك عبوتين ناسفتين، في بلدة السحر، كانتا معدتين للتفجير عن بعد، حسب بيان لقوى الأمن الداخلي.

وكذلك أقدم مجهولون على قتل مدني في بلدة الشحيل في الريف نفسه، الأربعاء الماضي، وقتل امرأة وإصابة زوجها السبت الفائت.

ويشهد الريف الشرقي والغربي لمدينة دير الزور ازدياداً في عمليات استهداف المدنيين ووجهاء العشائر، ودوريات قسد وقوى الأمن الداخلي منذ مطلع العام الجاري.

(أ م/ل)

ANHA