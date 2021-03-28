مجهولون ينفذون 3 عمليات اغتيال في دير الزور

هذا وأطلق مجهولون، يستقلون دراجة نارية، النار على الصيدلاني عطية علي الفجري داخل صيدليته الواقعة بالقرب من قوس سويدان شرق دير الزور، ليلوذوا بعدها بالفرار مرددين عبارات مثل "دولة الإسلام باقية".

يشار أن الصيدلاني عطية علي الفجري هو من أبناء عشيرة الشويط، من قرية أبو حردوب.

فيما اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية الشاب "عبود محمد اليوسف" النازح من قرية الحمدان، عبر إطلاق النار عليه بعد سرقة ما بحوزته.

عملية الاغتيال التي جرت في بلدة ذيبان التابعة لريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن فقدان اليوسف لحياته فور إطلاق النار عليه.

إلى ذلك، استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية، المواطن عويد النعيره (48عامًا)، مساء أمس السبت، في بلدة هجين التابعة لريف دير الزور الشرقي.

هذا وأطلق المجهولون النار على سيارة النعيره، ما أدى إلى إصابته وزوجته التي كانت برفقته بجروح بليغة، نُقلا على إثرها إلى أحد المشافي.

يشار إلى أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها النعيره لمحاولة اغتيال، حيث جرى في وقت سابق تفخيخ دارجة نارية بالقرب من مكان عمله في وسط السوق.

(ف ع/س ر)

ANHA