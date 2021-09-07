ونفذ مسلحون مجهولون هجوماً على حاجز لفرع "أمن الدولة" لدى حكومة دمشق، بين بلدتي محجة والمجيدل في ريف درعا الشمالي، وسط أنباء مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية من عناصر الحاجز، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، اعتقل حاجز يتبع لفرع "الأمن العسكري" بقوات حكومة دمشق، في منطقة إزرع شمالي درعا، مواطنين يعملان على سيارات نقل بالأجرة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق مواطن من أبناء حي العالية بمدينة جاسم من مبنى الهجرة والجوازات في مدينة درعا، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال أيضاً.

وعلى صعيد منفصل، يسود الهدوء المتواصل عموم مدينة درعا، ولاسيما منطقة درعا البلد بالمدينة، في اليوم الثاني لتنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، حيث سيتم استكمال التسويات وإجراء المزيد منها بعد أن جرى تسوية أوضاع المئات يوم أمس، بالإضافة لتسليم السلاح، على أن يتم الانتقال إلى بنود أخرى بالاتفاق عقب الانتهاء من التسويات، وتهجير الرافضين لهذه البنود إلى الشمال السوري الذي تحتله تركيا.

(د ع)