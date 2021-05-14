مجهولون يهاجمون المبنى العام لـHDP أمام أنظار الشرطة التركية والأخيرة تتفرج

أعلنت الهيئة القيادية لحزب الشعوب الديمقراطي‎(HDP) ‎بأن ليلة أمس الخميس حدث هجوم على المبنى العام للحزب.

وقالت الهيئة في بيان لها تعليقاً على الهجوم" قامت مجموعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص ليلة أمس الخميس في الساعة 00:05بعد منتصف الليل، بالهجوم على المبنى العام للحزب، ومثلما يتبين من لقطات كاميرات المراقبة بأن عناصر الشرطة اللذين كانوا يحرسون المبنى في نقطتين، لم يتدخلوا لمنع هذا الهجوم، بل قاموا بمساعدتهم، وقام المهاجمون بالهجوم بكل سهولة أمام انظار الشرطة المتواجدين في تلك المنطقة، والى الآن لم يتم اعتقالهم، وهذا يوضح ما هو هدف الهجوم ومن قبل أية جهة حدث هذا الهجوم".

وبخصوص مسؤولية الهجوم قال البيان:" بالرغم من حظر التجوال المفروض، حدث هذا الهجوم في اليوم الأول من عيد الفطر وضد ثالث أكبر الأحزاب في تركيا، والحكومة تتحمل مسؤولة هذا الهجوم، والتي تطيل عمرها من خلال نشر الفوضى واستهداف حزبنا على الدوام".

(م)